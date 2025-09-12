сегодня в 18:19

В Волоколамске открылся Центральный стадион после капитального ремонта

На обновленной территории появились новые трибуны, современные раздевалки, площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола и комплекса ГТО. Особая гордость — футбольное поле с искусственным покрытием, соответствующее современным стандартам. Оно позволит принимать соревнования высокого уровня и станет базой для тренировок спортсменов округа.

«Хочу выразить искреннюю благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за поддержку и помощь в реализации этого проекта. Сегодня Волоколамск получил современный спортивный комплекс, которым мы можем гордиться», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Стадион станет центром спортивной жизни города. В день открытия здесь состоялся первый товарищеский матч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Дмитрий Абаренов снова возглавил министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Дмитрий Александрович Абаренов снова вернулся в спорт <…>. Очень важно, Дмитрий Александрович, <…> — все стадионы очень ждут жители, потому что, кроме всего прочего, они часто центральные», — сказал Воробьев.