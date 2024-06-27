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В Волоколамске готовы к открытию два ФАПа

В Волоколамском городском округе готовы к открытию два фельдшерско-акушерских пункта в деревне Ботово и селе Спасс. Выдано разрешение на ввод объектов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Новые объекты здравоохранения построены по госпрограмме за счет средств бюджета.

Каждый фельдшерско-акушерский пункт рассчитан на 36 посещений в смену. Площадь каждого одноэтажного здания составляет 200 кв. метров.

В нем разместились кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов, помещение для персонала.

На прилегающей территории обустроено парковочное пространство, места для отдыха, выполнено комплексное озеленение территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.