В Видном завершили ремонт Старонагорной улицы

Дорожные службы завершили комплексный ремонт участка Старонагорной улицы в Видном Ленинского округа. Работы провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ленинском городском округе завершили комплексный ремонт участка Старонагорной улицы в Видном. На дороге уложили свыше 11 300 кв. м нового асфальта — это более 1,5 км двухполосной проезжей части без учета перекрестков.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов отметил, что Старонагорная улица служит выездом на МКАД, соединяет микрорайоны и входит в ежедневные маршруты тысяч жителей.

«Улица Старонагорная — стратегически важный объект для всего Видного и соседних территорий. Это выезд на МКАД, связь между микрорайонами, ежедневный маршрут тысяч жителей, поэтому проведение ремонтных работ здесь — залог комфортного передвижения», — отметил Каторов.

Также на улице обустроили 454 кв. м тротуара и заменили 358 погонных метров бортового камня. Пешеходную зону отделили от проезжей части, улучшив связь жилых кварталов с остановками общественного транспорта.

В администрации сообщили, что новое покрытие позволит снизить шум и вибрацию от тяжелого транспорта, а также сократит износ автомобилей и время в пути. Уклон тротуара и водоотведение обеспечат пешеходам безопасное передвижение в любую погоду. Работы проходили под контролем качества в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.