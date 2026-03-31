В Видном построят детский сад на 200 мест к 2027 году

Строительство детского сада на 200 мест продолжается на улице Гаевского в Видном Ленинского округа. Работы ведутся по госпрограмме Московской области за счет бюджета, завершить объект планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад возводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». В настоящее время на площадке выполняют монолитные и общестроительные работы. Строительная готовность объекта составляет 16 %.

Трехэтажное здание площадью 4620,12 кв. м рассчитано на девять групп. В каждой группе предусмотрены игровые и спальные зоны. В учреждении также оборудуют многофункциональный физкультурный и музыкальный залы для праздников и развивающих занятий.

На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки. Завершить строительство планируется в 2027 году.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.