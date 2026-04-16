В Видном построят паркинг на 1 650 машиномест

В Видном планируют построить девятиэтажный наземный паркинг на 1650 машиномест рядом с ЖК «Видный берег 2.0». Архитектурно-художественное решение проекта поддержала Мособлархитектура, сообщает пресс-служба мособлархитектуры.

Новая автостоянка открытого типа рассчитана на 1650 машиномест. Общая площадь здания превысит 46 тыс. кв. метров. На первом этаже, помимо парковки, разместят помещения общественного назначения, сообщила министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Строительство пройдет в две очереди: сначала возведут паркинг на 704 машиноместа, затем — на 946. Здание спроектировано прямоугольным, со скругленными торцами. Въезд и выезд организуют со стороны улицы Калиновая и строящейся Южно-Лыткаринской автодороги.

«Силуэт здания получился легким и проницаемым. Скругленные торцы смягчают восприятие конструкции. Верх фасадов оформят алюминиевыми ламелями, которые создадут узор, напоминающий граненую верхушку айсберга», — подчеркнула главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Первый этаж выполнят с витражным остеклением, цоколь облицуют керамическим гранитом. На фасадах предусмотрят места для рекламно-информационных конструкций и архитектурную подсветку. Въездные группы выделят белыми порталами, а на кровле разместят масштабный рисунок. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.