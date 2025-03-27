В Видном планируют построить детский сад на 200 мест

В Видном Ленинского округа планируют построить детский сад на 200 мест, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству здания дошкольной образовательной организации на 200 мест в Ленинском городской округе Московской области», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: Дошкольная образовательная организация на 200 мест по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Гаевского, д. 6». Планируется в рамках проведения закупки построить здание детского сада общей площадью 2244,9 кв. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.