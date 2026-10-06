В Верее ремонтируют часовню иконы Казанской Божией Матери

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Подрядная организация ремонтирует нижнюю кровлю часовни иконы Казанской Божией Матери в Сквере Памяти в Верее. Ход работ 5 октября проверил первый заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Виталий Ширшов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Верее продолжаются ремонтно-восстановительные работы на часовне иконы Казанской Божией Матери в Сквере Памяти. Подрядная организация ремонтирует нижнюю кровлю. Работы по текущему плану должны завершить в 2026 году.

Продолжение реставрации запланировано на 2027 год: для часовни изготовят и установят новые главку и крест.

Первый заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Виталий Ширшов 5 октября провел рабочий обход Сквера Памяти. В нем также участвовала исполняющая обязанности начальника территориального управления Верея Ольга Абрамова.

Ширшов отметил, что часовня — знаковый объект и важная часть исторического облика сквера, и подчеркнул необходимость контроля качества работ. Участники обхода также рассмотрели вопросы дальнейшего благоустройства прилегающей территории. Первый заместитель главы округа указал, что состояние элементов озеленения и мемориалов требует дополнительного внимания и последующего контроля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.