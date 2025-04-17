В ВАО ликвидировали самострои на территории научно-производственного комплекса

Около 300 кв. м незаконных объектов строительства выявили и демонтировали в районе Сокольники, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Нарушения земельного законодательства были зафиксированы инспекторами на территории научно-производственного комплекса по адресу: ул. Стромынка, вл. 18.

«Обследуемый участок предоставлен в аренду с целью эксплуатации существующих зданий и сооружений без права нового строительства. При этом, в ходе обследования инспекторы выявили порядка 300 квадратных метров самовольно возведенных объектов в составе строения, надстройки, пристроек и навеса. Разрешительная документация на размещение также не выдавалась», — прокомментировал Бобров.

Силами ведомства участок освобожден от всех нелегально расположенных объектов и приведен в соответствие действующему договору аренды.