В усадьбе Успенское Подмосковья реконструируют бывший лечебный корпус

Проект реконструкции санаторного корпуса в усадьбе Успенское получил одобрение архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Успенское — одна из самых необычных усадеб, жемчужина Подмосковья. В конце XIX века она принадлежала промышленнику, меценату Сергею Морозову, брату Саввы Морозова. Сейчас ведется комплексная научная реставрация исторического здания ХIХ века и прилегающего к ней парка.

Проект реконструкции лечебного корпуса предполагает обновление здания санатория, построенного на территории усадьбы в 70-е годы ХХ века, — прекрасного образца советского модернизма.

«Проект реконструкции лечебного корпуса можно назвать образцом бережного и вдумчивого отношения к архитектурному наследию Подмосковья. Основная задача проекта — создать гармоничный ансамбль из двух очень разных объектов, где они не спорят друг с другом, а существуют в диалоге. Философия преображения основана на глубоком уважении к труду советских архитекторов. Аутентичный характер здания бережно сохраняется, а его облик деликатно обновляется благодаря тактичному внедрению современных элементов», — считает главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Нейтральная цветовая гамма и гладкие зеркальные поверхности фасада зрительно растворяют массивный объем в окружающем ландшафте. Кровля станет эксплуатируемой, что позволит проводить культурные мероприятия на открытом воздухе с прекрасными видами на природу.

Важнейшим шагом станет демонтаж крытого перехода, соединяющего два здания и некогда грубо врезанного в усадьбу. На его месте появится открытая многофункциональная площадка для проведения фестивалей и мероприятий — смысловой центр ансамбля.

Историческая усадьба Сергея Морозова, хранящая память о визитах Левитана и Чехова, после реставрации обретет статус особого очага культуры и истории. Превращение бывшего лечебного корпуса в культурно-просветительский центр наполнит его современной жизнью творческих мастерских, лекций и выставок.

В результате будет создана новая культурная среда, где встречаются прошлое, настоящее и будущее.

Проектировщик: архитектурное бюро «4 измерение».

