В творческом центре Чехова продолжается капремонт

В «Центре развития творчества для детей и юношества» проходит капитальный ремонт. Работы начались в январе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый заместитель главы м. о. Чехов Денис Разуваев в рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному году провел мониторинг учреждения дополнительного образования, уделив особое внимание срокам и качеству выполняемых работ.

Строительная готовность двухэтажного объекта площадью более 1 500 квадратных метров на сегодняшний день составляет 31%. Уже завершены работы по ликвидации внутренних перегородок, перекрытий и инженерных систем. Подошли к финалу работы по демонтажу оконных конструкций.

В ближайшее время подрядная организация планирует приступить к демонтажу кровли и ремонту фасада. Также проводятся работы по благоустройству прилегающей территории.

«По итогам встречи руководству подрядной организации были поставлены задачи и даны поручения для контроля и оперативного решения», — отметил Денис Разуваев.

Завершить ремонт планируют в третьем квартале текущего года. Работы проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.