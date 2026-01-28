В центре Петербурга восстанавливают исторический облик домов-памятников

сегодня в 19:27

В центре Санкт-Петербурга продолжается масштабная реставрация домов-памятников, включая здания на Невском проспекте. Работы выполняются по поручению губернатора Александра Беглова, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщил о ходе реставрационных работ на объектах культурного наследия в центре Петербурга. В частности, специалисты восстанавливают фасады, лепной декор, кирпичную кладку и архитектурные элементы зданий на Невском проспекте.

В здании «Серебряные Ряды» планируется восстановить штукатурку, устранить трещины, отреставрировать оконные и дверные заполнения, обновить карнизный свес и водосточные трубы. На фасадах исторического ресторана «К.П. Палкин» специалисты приведут в порядок цоколь, балконы, лепной декор и инженерные сети.

Особое внимание уделяется реставрации скульптур и лепных украшений на доме И.Ф. Александровского. Здесь восстановят фасады, балконные ограждения и деревянные окна, а также очистят и обновят скульптуры путти и горельефы.

В доме П.Д. Мальцова реставраторы приведут в порядок кирпичную кладку, лепной декор, балконы и металлические ворота. В Доме актера восстановят шестиколонный портик, балконные ограждения и деревянные ворота, воссоздав их по архивным фотографиям.

Масштабная программа реставрации охватывает 255 домов исторического центра Петербурга и завершится к 2030 году.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.