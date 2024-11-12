В Центре непрерывного образования Серпухова продолжается капремонт

В Серпухове обновление Центра непрерывного образования стартовало меньше месяца назад, и работы на объекте идут полным ходом. Работы проводятся в рамках народной программы «ЕдинойРоссии», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Реконструкция идет на всех трех этажах здания. На данный момент завершаются демонтажные работы, они выполнены на 70%. Следующий этап модернизации внутри здания–замена инженерных коммуникаций: отопления, водоснабжения, электрической проводки, слаботочных систем, замена конструкций и черновая отделка.

Очень важный момент — оперативно отремонтировать кровлю. Подрядчик планирует приступить к данным работам в этом месяце. Реконструкция крыши последний раз проводилась около 15 лет назад. Фундамент и перекрытие первого этажа будут утеплены.

Фасад изменению не подлежит, его ремонтировали в 2020 году.

«Отмечу, что за 56 лет с момента постройки, это первый капитальный ремонт всего здания. Школьники, родители и педагоги с нетерпением ждут завершения обновления образовательного учреждения. В следующем году учебное заведение станет светлее, комфортнее и современнее. На время проведения работ учащиеся с 1 по 5 класс размещены в новом корпусе учреждения, с 6 по 11 классы — в школе № 13, где в 2022 году был также выполнен капитальный ремонт», — прокомментировал секретарь Серпуховского местного отделения партии «Единая Россия», глава округа Сергей Никитенко.

После капитального ремонта все кабинеты буду оснащены по самым современным стандартам, предъявляемым к образовательным учреждениям: установят интерактивные доски нового поколения, документ-камеры, современные мультимедийные проекторы, обновят мебель. Появятся отдельный кабинет педагога-психолога и раздевалка для учителей, данных помещений раньше не было.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.