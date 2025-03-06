В трех округах Подмосковья выставили больше всего лотов на земельные торги

С 24 февраля по 28 февраля 2025 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 99 объектов. На минувшей неделе наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Чехов, Богородский и Наро-Фоминский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании в округе Чехов — 177 лотов; в Богородском округе — 18 лотов; в Наро-Фоминском округе — 106 лотов.

Так, например, в Богородском городском округе в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 30 соток, расположенный в рп. Обухово. Срок аренды 13 лет 2 месяца. Начальная цена — 703 575 руб./год.

Стоит отметить, что в 2024 году уже передано по итогам аукционов:

в округе Чехов в аренду 82 земельных участка, в собственность 30 земельных участков;

в Богородском округе в аренду 271 земельный участок, в собственность 14 земельных участков;

в Наро-Фоминском округе в аренду 116 земельных участков, в собственность 9 земельных участков.

Комитет по конкурентной политике напоминает, что в ежедневном режиме на едином портале торгов ЕАСУЗ вы найдете более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах. Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.