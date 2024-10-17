В Текстильщиках обновили контрольный пункт производственного здания

На промышленной территории в Остаповском проезде Москвы привели в порядок внешний вид строения. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Ветхие строения не только нарушают гармонию столичной архитектуры, но и потенциально могут представлять опасность для горожан ввиду неудовлетворительного состояния. По этой причине такие объекты нуждаются в особом внимании. Госинспекция занимается выявлением ветхих построек с 2020 года. Одно из таких зданий специалисты выявили во время мониторинга на юго-востоке столицы по адресу: Остаповский проезд, д. 11, стр. 13.

«Одноэтажное кирпичное строение имело повреждения фасада и нуждалось в обновлении. Объект используется в качестве пропускного пункта на территорию производства, поэтому имеет большую проходимость. Совместно с собственником постройки была разработана дорожная карта по приведению объекта в порядок», — отметил Бобров.

На данный момент ремонт здания окончен.