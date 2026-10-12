В Талдомском округе снесли аварийный жилой дом

Аварийный многоквартирный дом №2 на улице Вокзальной в рабочем поселке Вербилки Талдомского округа снесли после расселения жильцов, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Одноэтажный деревянный дом площадью около 160 квадратных метров признали аварийным из-за высокой степени износа строительных конструкций и небезопасности для дальнейшего проживания.

Жильцов четырех квартир расселили по государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Затем здание включили в список объектов, подлежащих ликвидации.

Демонтаж завершен, участок расчищен от строительного мусора. Порядок использования освободившейся территории определит администрация.

Всего в Талдомском городском округе выявили 211 объектов незавершенного строительства. К настоящему времени 182 объекта снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства — это 86% от общего количества. Работа продолжается.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.