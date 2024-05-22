В Талдомском округе на торгах реализован самый бюджетный участок за неделю

С 13 мая по 17 мая 2024 года на торгах был реализован самый бюджетный лот в Талдомском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Земельный участок в аренду для индивидуального жилищного строительства площадью 13 соток был реализован в д. Юркино Талдомского округа.

Начальная цена аренды составляла 25 975,95 руб. в год. В аукционе приняло участие 3 претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой арендной платы увеличился всего на 3 896,35 руб. и составил 29 872,30 руб. в год.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике. Найти доступные к торгам лоты можно на портале ЕАСУЗ. Для участия в торгах достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.