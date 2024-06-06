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В Талдомском округе на торгах реализован самый бюджетный участок за неделю

С 27 мая по 31 мая 2024 года на торгах был реализован самый бюджетный лот в Талдомском округе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Самый бюджетный земельный участок в аренду для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) площадью 18 соток был реализован в Талдомском г. о. Начальная цена аренды составляла 17 280 руб/год.

В аукционе приняли участие 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой арендной платы увеличился всего на 518,40 руб. и составил 17 798,40 руб./год.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно Комитетом по конкурентной политике.

Найти доступные к торгам лоты можно на портале ЕАСУЗ. Для участия в торгах достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.