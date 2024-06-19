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В Талдоме объявлен конкурс на выполнение работ по строительству жилого дома

Объявлен конкурс на выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, разработкой проектной и рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ многоквартирного жилого дома в Талдомском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Многоквартирный жилой дом необходимо построить по адресу: Московская область, г. Талдом, севернее мкр «Юбилейный».

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Талдомского городского округа. Предполагается, что в новое жилье переедет более 200 жителей из 27 домов в Талдомском г. о.

«Выполнение работ планируется завершить к 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.