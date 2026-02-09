В Талдоме начали демонтаж для строительства нового пожарного депо

В Талдомском округе подрядчик приступил к сносу старых строений на месте будущего пожарного депо, которое планируют открыть в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Талдомском округе стартовали работы по демонтажу деревянных строений на участке, где возведут новое пожарное депо. Объект появится на улице Красина и будет рассчитан на шесть машиномест.

В здании разместят помещения для личного состава, пункты связи, кабинеты фельдшера, а также гараж для пожарной техники и ее обслуживания. На прилегающей территории обустроят противопожарные подъезды, площадки для маневров и парковку для служебного и личного транспорта.

Завершить строительство планируют в 2026 году. В министерстве отметили, что новый объект повысит уровень пожарной безопасности и оперативность реагирования в населенных пунктах округа. Проект реализуют в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.