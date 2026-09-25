В Таганском районе Москвы предложение новостроек выросло в 6,55 раза

Таганский район стал лидером Старой Москвы по росту предложения жилья в новостройках с начала 2026 года. В августе его объем достиг 14,7 тыс. кв. м, сообщает «РБК Недвижимость» .

Предложение первичного жилья в Таганском районе выросло на 555,4% по сравнению с началом года. Данные для издания подсчитали аналитики компании «Метриум». Район возглавил рейтинг по темпам роста предложения.

Директор департамента аналитики и консалтинга «Метриума» Юлия Иванова объяснила рост стартом продаж трех элитных проектов в Таганском районе.

Второе место заняло Свиблово: предложение выросло на 244,2% (в 3,44 раза), до 7,5 тыс. кв. м. Третьим стало Митино с ростом на 197,7% (в 2,97 раза), до 30,3 тыс. кв. м.

В Южном Бутове объем предложения увеличился на 139,8% (в 2,39 раза), до 24,1 тыс. кв. м. Тимирязевский район замкнул пятерку: рост составил 135% (в 2,35 раза), до 3,8 тыс. кв. м.

Во втором квартале 2026 года по росту предложения в новостройках Москвы лидировали Таганский район, Митино и Проспект Вернадского.

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