В Свердловском Подмосковья построили 60% новой школы на 1 100 мест

Общая площадь будущей школы превышает 15 тысяч квадратных метров. Уже возведено трехэтажное здание с внутренними перегородками, установлены оконные блоки и витражи. Сейчас ведется монтаж навесного фасада из керамогранита и завершается закрытие теплового контура.

На объекте завершены работы по устройству кровли и гидроизоляции. По словам представителя подрядчика, здание готово к подаче тепла и началу черновой отделки. На строительной площадке ежедневно работают около 70 человек.

Школа рассчитана на 400 учеников начальных классов и 700 старшеклассников, для каждой категории предусмотрен отдельный вход. В здании разместятся два спортивных зала, информационно-библиотечный центр, IT-зона, столовая на 550 мест, а также актовый зал на 350 человек, который будет использоваться и Детской школой искусств. В блоке школы искусств появятся аудитории для групповых и индивидуальных занятий, кабинеты для живописи и оркестровый класс.

С наступлением благоприятных погодных условий начнется благоустройство территории: вертикальная планировка, озеленение, установка лавочек и урн, а также создание многофункционального спортивного ядра. Открытие школы запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.