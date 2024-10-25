В СВАО за 9 месяцев демонтировали 149 самовольных объектов

В период с января по сентябрь текущего года в СВАО от незаконных построек освободили более 33 тыс. кв. м. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

Во время обследования территории северо-восточного административного округа столицы сотрудники контрольного ведомства выявили 303 факта самовольного возведения построек.

Объекты признают самостроем и демонтируют, если они обладают хотя бы одним из признаков — проведение работ с нарушением строительных правил и норм, отсутствие разрешения на возведение объекта или непредоставление земельного участка под строительство.

«В рамках последовательной работы по освобождению городского пространства от незаконных зданий, строений и сооружений проведен демонтаж 149 капитальных и некапитальных объектов суммарной площадью 33,3 тыс. кв. м», — рассказал Иван Бобров.

Также с 2020 года в столице организовали комплексную работу по выявлению строений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Новый облик города формируют с участием Госинспекции по недвижимости. Обветшалые объекты обладают непривлекательным видом и могут представлять опасность окружающим.

В отчетном периоде в округе в надлежащее состояние привели 18 объектов и демонтировали 30 строений, которые не подлежали ремонту. В Северном Медведкове обновили спортклуб, в котором проводят занятия для взрослых и детей, а в Марьиной роще на освобожденной от ветхих объектов территории площадью более 1,2 тыс. кв. м построят жилой дом.