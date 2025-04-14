В СВАО преобразили ветхую постройку и открыли спортивно-досуговый центр

В столичном районе Отрадное отремонтировали ветхое здание и вовлекли его в городскую инфраструктуру. Теперь там функционирует спортивно-досуговый центр, поделился начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Строение на Алтуфьевском шоссе, д. 13, корп. 2, долгое время находившееся в неудовлетворительном состоянии.

«Мероприятия по обновлению здания начались с момента разработки и создания дорожной карты, которые позволили четко определить необходимые этапы по восстановлению и модернизации здания. В результате проведенных работ строение приобрело новый облик: в современные цвета облицован фасад, заменены кровля, окна и двери. Эти изменения не только привели к улучшению внешнего вида постройки, но и повысили ее прочность и функциональность», — уточнил Иван Бобров.

Спортивно-досуговый центр станет важной частью социальной инфраструктуры района, предоставляя жителям возможность активно проводить время, заниматься спортом, развивать творческие способности и участвовать в культурных мероприятиях.

Жители столицы могут помогать контрольному ведомству вычислять ветхие постройки. Чтобы информировать о них ведомство, можно присоединиться к проекту «Неравнодушный москвич». Для этого необходимо отправить свою заявку на электронный адрес dobrovoletsgin@control.mos.ru.