В СВАО 85% нарушений использования нежилого фонда касаются перепланировки

В текущем году в СВАЮ сотрудники Госинспекции по недвижимости провели около 1300 осмотров нежилых площадей, которые используются для разных целей. Результатами мероприятий поделился начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Он отметил, что ведомство осуществляет контроль за порядком во время эксплуатации помещений на территории Москвы, а также выявляет нарушения и проводит разъяснительную работу с арендаторами для их устранения.

«С начала 2024 года в СВАО инспекторы выявили свыше 90 незаконных фактов использования городского нежилого фонда. Большая часть из них — 85% — приходится на незаконную перепланировку, 15% составляют нарушения порядка их занятия и неправомерного изменения целевого назначения», — рассказал Бобров.

Он добавил, что около 50% нарушений уже устранили, а по остальным ведут работу. По словам начальника Госинспекции, незаконная перепланировка — одно из наиболее часто встречающихся нарушений. Переустройство подразумевает комплексные работы, которые вносят изменения в конфигурацию и назначение помещения. Иными словами, перепланировка — это перенос электрических и газовых плит, сантехнического оборудования, арок и проходов, пробитие или перенос оконных и дверных проемов, а также снос и строительство перегородок (стен).

«Зачастую предприниматели, получая в аренду нежилые помещения, приступают к их перепланировке без наличия согласований, разрешительной документации и не подозревают о последствиях, которые могут наступить при нарушении несущих конструкций здания в целом. Предупредить нежелательные риски поможет ряд простых действий и соблюдение действующего законодательства», — уточнил Бобров.

Он отметил, что сначала необходимо согласовывать и утверждать проект, получать разрешение на переоборудование помещения, а только после этого начинать сами работы.