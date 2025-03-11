В Ступино завершается строительство многоквартирного дома по ул Горького

Новое жилье предназначено для переселения жителей из аварийного фонда.

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с профильными заместителями и специалистами проинспектировал ход работ.

Строительные работы в 9-этажном доме завершены. Ведётся внутренняя отделка квартир, степень готовности — 80%.

Проведены инженерные сети, запущено отопление, водоснабжение, установлены домофоны, лифты, окна, входные группы и другое.

На объекте ежедневно трудится от 56 до 70 рабочих.

Квартиры, по словам подрядчика, будут сданы со всем необходимым. Стены будут оклеены обоями, имеются натяжные потолки и линолеум. На кухнях будут установлены электроплиты и мойки, в санузлах — сантехника.

Квартиры в доме представлены в различных планировках: от однокомнатных до трехкомнатных.

«Мы продолжаем работу по переселению граждан из аварийного фонда. В прошлом году мы передали жителям более 200 квартир. В этом году в дом на улице Горького переедут ступинцы из более 160 квартир из бараков. Ремонтные работы продолжаются, также будет выполнено благоустройство прилегающей территории. До конца марта будет закончен 1 подъезд. К концу апреля все 160 квартир с отделкой будут готовы», — отметил Сергей Мужальских.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.