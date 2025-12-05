В Ступино фермерское хозяйство получило 35 га для выращивания салатов

Министерство имущественных отношений Московской области передало фермерскому хозяйству Пашкуров Ю.А. 35 га сельхозземли в аренду без торгов для развития салатного производства в Ступино, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Глава хозяйства сообщил, что на участке планируется выращивать руколу, шпинат, мангольд как в открытом грунте, так и в теплицах. Также предусмотрено строительство хранилищ, организация сортировки и упаковки продукции. Фасованные салаты будут поставляться в крупные сетевые супермаркеты Москвы, Подмосковья, Петербурга, а также в регионы Центральной России и Поволжья.

С начала 2025 года фермерам и сельхозорганизациям Подмосковья передали 1908,67 га областной земли без торгов. В Минсельхозе региона отметили, что в этом году аграрии могут воспользоваться более 30 видами субсидий, информация о которых размещена на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.