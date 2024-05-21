В Ступине завершены работы по сносу аварийного жилого дома

В подмосковном городе Ступино на улице Куйбышева завершен снос расселенного жилого дома № 7. Демонтаж был произведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Многоквартирный жилой дом 1940 года постройки — двухэтажный, деревянный, общей площадью более 450 кв. метров. Основные элементы строения находились в плохом состоянии и были частично разрушены. В связи с физическим и моральным износом объект был признан аварийным. После чего в 2023 году в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» было выполнено переселение жильцов из 8 квартир, далее принято решение о демонтаже. Весной этого года был произведен снос объекта, который в настоящее время уже полностью ликвидирован, строительный мусор вывезен с территории», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории городского округа Ступино выявлено 343 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесен, достроен и приведен в соответствие 271 объект, что составляет 79% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.