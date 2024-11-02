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В Ступине завершается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

В округе Ступино на улице Горького поз. 2 близится к завершению строительство дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Переселение людей из аварийного жилья в новые квартиры станет возможным благодаря национальному проекту«Жилье и городская среда» и государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области».

«Строители производят монтаж подъездных дверей, ограждающих конструкции балкона, ведется отделка квартир, пусконаладочные работы лифтового оборудования, систем пожарной сигнализации и диспетчерской связи, работы по благоустройству территории», — уточняется в сообщении.

В новостройку на улице Горького поз. 2 переедет 356 человек из 121 жилого помещения, общей площадью 3 760,70 кв. м.

Сдать объект планируется до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.