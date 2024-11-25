Первый капитальный дом в городе Ступино полностью реконструируют за счет средств бизнеса. Четырехэтажный дом, в котором во время Великой Отечественной войны жили сотрудники аварийных бригад, не так давно был признан аварийным и расселен, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В администрации города приняли решение не сносить дом, а выставить его на электронные торги. В результате у объекта появился новый частный собственник. Сейчас он готовит на согласование разрешительную документацию по реконструкции дома и благоустройству прилегающей территории.

«После реконструкции дом станет доходным и будет закрывать потребность во временном проживании гостей города, в том числе и специалистов Металлургического комбината города Ступино», — рассказал заместитель главы городского округа Ступино Юрий Михалев.

«Мы стремимся сохранить историческое наследие города. Дом, ставший свидетелем многих значимых событий, связывает целые поколения жителей. Каждый подъезд будет оформлен в стиле разных эпох, отражающих историю дома и города», — поделилась планами реконструкции предприниматель Людмила Козлова.

С 2014 года Комитетом по конкурентной политике Московской области, ГКУ «Региональный центр торгов» и администрацией городского округа Ступино проведена работа по оптимизации земельно-имущественных торгов на территории округа. Применяются единые стандарты и правила по публикации и размещению информации о проведении торгов. Все торги и сопутствующие процессы по организации и проведению аукционов осуществляются в электронной форме, в том числе заключение договоров аренды и купли-продажи земельных участков переведено с начала 2023 г. в цифровой формат.

«Городской округ Ступино был пилотным муниципалитетом, который первым в Московской области провел процедуру заключения договора аренды земельного участка в электронной форме. Благодаря этой работе количество торгов за последние годы значительно увеличилось. И как следствие, это приводит к большему вовлечению в хозяйственный оборот земли и имущества, расположенных на территории городского округа, что влечет за собой существенное увеличение поступлений в муниципальный бюджет», — рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.