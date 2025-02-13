В Ступине продолжается строительство подстанции скорой помощи

В поселке Михнево городского округа Ступино продолжается строительство подстанции скорой помощи на пять бригад в смену. Подрядчик приступил к обустройству фундаментной плиты. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство идет в рамках государственной программы Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры за счет средств бюджета. Осуществляется по современной модульной технологии, подрядчик — ООО «Крост-Д».

В настоящее время на объекте работает команда из 10 человек. Строители выполняют работы по созданию подземного гаража: c помощью экскаваторов и бульдозеров они вырыли котлован, а на 3 метра выше готово бетонное основание для двухэтажного здания. В скором времени начнется заливка бетона.

Согласно утвержденному проекту, в п. Михнево появится двухэтажное здание подстанции, рассчитанное на одновременное дежурство пяти бригад скорой помощи. Будет построен контрольно-пропускной пункт и одноэтажное здание для обслуживания автомобилей скорой помощи. В здании разместятся диспетчерская, комнаты отдыха бригад и водителей, столовая, кабинет предрейсовых осмотров и помещения амбулаторного приема.

Завершить строительство объекта планируется в 2025 году.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.