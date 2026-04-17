В Ступине построят поселок для медиков к концу года

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских 15 апреля провел совещание по строительству поселка для медицинских работников, который возводят с 2023 года по госпрограмме «Жилище». Завершить все работы на объекте планируют до конца 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект реализуется с 2023 года при поддержке губернатора Московской области и правительства региона. Под строительство выделено около 60 гектаров земли, территория размежевана на 184 участка. Большинство из них уже предоставлены врачам и другим медицинским работникам округа.

Участки предназначены для индивидуального жилищного строительства и относятся к землям населенного пункта. Медики уже начали возводить дома: на территории установлены ограждения и ведутся строительные работы.

«На земельном участке будут проложены все коммуникации: водопровод, водоотведение, ливневая канализация. Также сделаем дороги, благоустройство, детские и контейнерные площадки, входную группу. Поселок будет полностью обеспечен инфраструктурой», — рассказал Сергей Мужальских.

За время реализации проекта установлены пожарные гидранты, проложены сети водоснабжения и частично выполнено дорожное покрытие. Строительная готовность составляет 54%.

«Вносятся изменения в проектную документацию. В конце апреля планируем направить ее в Мособлэкспертизу для проверки. После этого подрядчик сможет приступить к следующим этапам — наружному освещению, устройству дорог и площадок. К концу этого года планируем завершить все работы», — подчеркнул глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.