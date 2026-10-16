В Ступине построили кафетерий с двумя обеденными залами

Строительство здания с кафетерием, магазинами и офисами завершили на проспекте Победы в Ступине. Объект получил заключение о соответствии проекту, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Главгосстройнадзор Московской области проверил новое здание на проспекте Победы в Ступине и выдал заключение о соответствии проекту. Следующий этап — ввод объекта в эксплуатацию. В проект вложили 75 млн рублей, после открытия здесь планируют создать около 25 рабочих мест.

Кафетерий займет два этажа. Для посетителей оборудовали два обеденных зала, заказы будут принимать у барной стойки. На первом этаже предусмотрены места для маломобильных посетителей. Третий этаж отведен под офисы. В здании также разместятся магазины. Заведение планирует работать ежедневно.

Проект сопровождает центр содействия строительству при правительстве Московской области. Он работает по модели госаутсорсинга: с согласия инвестора сотрудники центра получают за него необходимые государственные услуги и согласования. Это позволяет бизнесу не обращаться самостоятельно в разные ведомства и сосредоточиться на запуске своего дела.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.