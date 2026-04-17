В Ступине Подмосковья демонтируют аварийный дом 1940 года

Аварийный жилой дом № 30/24 на улице Чайковского демонтируют в Ступине. Здание 1940 года постройки расселили в 2025 году по госпрограмме, работы планируют завершить до конца месяца, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный деревянный дом барачного типа площадью около 400 квадратных метров признали аварийным из-за износа строительных конструкций. В нем располагались 12 квартир.

В 2025 году жильцов переселили в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». В настоящее время подрядчик ведет демонтаж здания. Завершить работы планируется до конца текущего месяца.

Всего в городском округе Ступино выявили 491 объект незавершенного строительства. На сегодня 418 из них снесены, достроены или приведены в соответствие с требованиями законодательства. Это составляет 85% от общего числа. Работа по оставшимся объектам продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.