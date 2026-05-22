В Ступине КФХ выделили 3 га земли под агротуризм

Крестьянско-фермерскому хозяйству предоставили участок площадью более 3 га в городском округе Ступино для развития сельского хозяйства и агротуризма. Решение приняло Минмособлимущество, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Участок передан фермерскому хозяйству, зарегистрированному в 2025 году. На новой территории планируется создать туристическое пространство экологической направленности.

Глава КФХ сообщил, что проект предусматривает строительство домиков для семейного отдыха, обустройство пруда для рыбалки и создание зооуголка, где дети смогут наблюдать за животными. В настоящее время хозяйство разрабатывает проект и занимается подключением электричества к участку.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что агротуризм остается одним из самых динамично развивающихся направлений. В регионе уже работает около 300 объектов сельского туризма. В теплый сезон там проводят мастер-классы, экскурсии, спортивные и тематические мероприятия. Информацию о туристических маршрутах можно найти на портале правительства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.