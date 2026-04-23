В Ступине КФХ получило 7 га земли для развития растениеводства

Крестьянско-фермерскому хозяйству в городском округе Ступино предоставили 7 гектаров земли для реализации проекта в сфере растениеводства. Участок передан для выращивания культур в открытом грунте, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Минмособлимущество приняло решение о предоставлении земельного участка без проведения торгов. Переданная территория будет использоваться для выращивания сельхозкультур в открытом грунте. В ближайшее время хозяйство планирует провести комплекс культуртехнических мероприятий, чтобы ввести землю в сельскохозяйственный оборот и обеспечить ее дальнейшее использование в соответствии с разрешенным видом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год Компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.