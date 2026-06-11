В Ступине к августу завершат дороги в поселке для медиков

Строительство поселка для медицинских работников продолжается в городском округе Ступино. Ход работ 10 июня обсудили на совещании под руководством главы округа Сергея Мужальских, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В совещании приняли участие профильные заместители главы, представители администрации, ресурсоснабжающих организаций, подрядчики и специалисты строительного контроля. Участники обсудили темпы работ, проблемные вопросы и дальнейшую организацию строительства.

Сейчас на объекте устраивают дорожное полотно. Протяженность внутриквартальных проездов составит 5 км. Задействовано 12 единиц техники, в ближайшее время их число увеличат до 20. Основание из щебня выполнено на 60%, полностью завершить дорожные работы планируют к концу августа.

Установка опор освещения выполнена на 40%, далее подрядчик приступит к прокладке кабельных линий до потребителей. Прокладка сетей водоснабжения и водоотведения завершена полностью, идут гидравлические испытания, которые рассчитывают закончить к концу месяца. После этого администрация организует централизованное подключение к существующим сетям от расположенной рядом школы.

На въезде в поселок установят архитектурную композицию из трех столбов с табличкой «Поселок для медиков». Сейчас на площадке работают 21 человек. К середине следующего месяца, с началом активной фазы асфальтирования и монтажа бордюров, численность рабочих увеличат до 50.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.