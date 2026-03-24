В строящемся Никольском храме Подольска начали ставить окна

сегодня в 14:48

В микрорайоне Кузнечики в строящемся Никольском храме приступили к монтажу окон. Их устанавливают на ротонде и в основном здании четверика. Большие окна состоят из нескольких модулей. Их собирают на стройке.

На колоннах и фасаде здания устанавливают архитектурные элементы. Их отливают также на территории стройки.

В строящемся храме готовятся к установке большого купола — изготавливают его металлокаркас. Малые купола четырех звонниц готовы, вскоре на них установят кресты.

Если позволит погода, на следующей неделе приступят к штукатурке фасада. Пока эти работы выполняют только внутри помещений.

Работы на долгострое возобновились в 2024 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева при поддержке администрации округа. Завершение строительства ожидается в 2026 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.