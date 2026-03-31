В строящейся школе на улице Садовой в Подольске готовятся к возведению первого этажа

В строящейся школе на 1100 мест завершаются работы на уровне ниже нуля. Подрядчик приступил к прокладке наружных инженерных сетей. Следующим этапом станет возведение первого этажа и разводка инженерных систем в подвале.

На стройке трудятся более 100 человек, задействованы два башенных крана, экскаваторы и другая техника.

В новое современное здание переедут ученики школы на улице Садовой. Строительство ведут поблизости, и из окон старой школы можно видеть все этапы работ.

Новое здание будет переменной этажности: 2 и 3 этажа. Дети переедут в просторные классы. Здесь будет большой актовый зал, библиотека с IT-зоной, два спортивных зала.

На прилегающей территории оборудуют игровые и спортивные площадки, беговые дорожки. Высадят растения.

Новую школу возводят по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Закончить второй этап работ и открыть школу планируют в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае - 36», - отметил Воробьев.