В столице жилье дорожает в 2,4 раза быстрее общероссийских показателей

Рынок новостроек Москвы демонстрирует беспрецедентный рост цен — за первые пять месяцев 2025 года стоимость квадратного метра увеличилась на 7%, достигнув 354 тысяч рублей, сообщает «КоммерсантЪ» .

Эти данные, предоставленные аналитическим центром «Дом.РФ», свидетельствуют о резком отрыве столицы от общероссийских тенденций: в среднем по стране цена выросла лишь на 2,9%, остановившись на отметке 156 тысяч рублей за «квадрат».

Парадоксальная ситуация складывается на фоне противоположных тенденций в строительстве: если в России ввод нового жилья упал на 10% (до 11,6 млн кв. м), то Москва, напротив, увеличила объёмы на рекордные 55% (1,9 млн кв. м).

Аналитики предупреждают, что такой дисбаланс между столицей и регионами может привести к дальнейшему расслоению рынка недвижимости.

При этом московские застройщики, пользуясь высоким спросом, продолжают наращивать темпы строительства, тогда как в регионах девелоперы вынуждены замораживать новые проекты из-за снижения платёжеспособного спроса.