В столице за 13 лет возвели больше 200 спортобъектов

Бочкарев: за 13 лет в Москве построили больше 200 спортобъектов

Начиная с 2011 года, в столице построили 205 спортивных объектов суммарной площадью свыше 2 млн кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что Москва — динамичный и спортивный город, в котором всегда было много профессиональных команд, а жители ведут активный образ жизни.

«Все это требует наличия качественной профессиональной и любительской инфраструктуры. Строительству различных сооружений для физкультуры и спорта уделяется в последние годы большое внимание», — отметил Бочкарев.

Он уточнил, что с 2011 в столице построили 205 спортобъектов общей площадью более 2 млн кв. м.

«Речь идет не только о масштабных проектах — Дворце Ирины Винер, крупных стадионах, например, „Лужниках“ или „Спартаке“, но и о новых зданиях спортивных школ, различных тренировочных комплексов и бассейнов», — сказал Бочкарев.

По словам руководителя Стройкомплекса Москвы, лишь с начала 2024 года построили еще 3 новых спортивных сооружения.

«А всего к концу 2024-го планируется построить 12 объектов площадью 96,4 тыс. кв. м как за счет города, так и финансируемых инвесторами», — пояснил Бочкарев.

Как подчеркнул декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, последнее социологическое исследование показало, что лишь 57% жителей столицы имеют фитнес-центры рядом с домом, а бассейны неподалеку от жилья есть только у 39% респондентов.

«При этом, как показывает наше исследование, у горожан есть запрос на наличие спортцентров в шаговой доступности, хотя он и ниже, чем, например, на объекты транспортной или детской инфраструктуры. Более того, наличие в районе фитнес-центра повышает уникальность местности и создает дополнительные точки притяжения», — рассказал Михайленко.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что спорт стал неотъемлемой частью жизни москвичей — больше 6 млн человек регулярно тренируются.

«В столичных парках зимой открыты катки, горки и лыжные трассы, в теплую погоду — велополосы и беговые дорожки. Бег — один из самых любимых и массовых видов спорта. Есть площадки для волейбола, баскетбола и футбола, теннисные корты, скейт-парки. На природе для жителей разных районов и участников проекта „Московское долголетие“ проходят групповые спортивные занятия», — рассказал Собянин.