В столице установлен новый исторический максимум стоимости аренды элитного жилья

Ситуация на рынке высококлассного жилья в Москве становится все более критической с каждым месяцем. В условиях значительного дефицита элитных квартир и неуклонного увеличения спроса стоимость аренды одного квадратного метра достигла исторического максимума — 2 980 рублей.

По итогам июля наблюдается рекордный интерес к аренде дорогих квартир: с начала года этот показатель увеличился на 47%, в то время как предложение сократилось на 16%. Средняя арендная ставка чувствительно отреагировала на происходящие изменения — с начала года цена за элитный «квадрат» жилья возросла на 39%.

Согласно исследованию, в июле наблюдался рекордный интерес к аренде недвижимости в текущем году — с начала года активность арендаторов выросла на 47%. Последний раз такой уровень спроса фиксировался осенью 2023 года. Однако тогда объем предложений был достаточно высоким, чтобы удовлетворить растущий интерес.

В данный момент объем предложения на рынке аренды Москвы находится на крайне низком уровне. Падение объема предложений за год достигает 71%. Эта ситуация представляет собой серьезную проблему для рынка, особенно на фоне приближающегося старта делового сезона.