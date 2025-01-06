В столице инвесторы построят еще 13 школ и детсадов по договорам с городом

В 2024 году город заключил тринадцать соглашений с инвесторами на возведение и передачу в собственность муниципалитета новых школ и детских садов, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В 2021 году мэр Москвы Сергей Собянин одобрил систему обеспечения москвичей необходимой инфраструктурой — социальной, инженерной и транспортной. Система подразумевает заключение договоров между застройщиками и городом, предусматривающих развитие и благоустройство территорий с возведением и передачей городу объектов социальной инфраструктуры в рамках проектов жилищного строительства.

«В рамках договоров с городом застройщики передают столице здания и сооружения, соответствующие установленным требованиям. По 13 соглашениям, заключенным в 2024 году, инвесторы возведут образовательные организации, рассчитанные суммарно более чем на 4,6 тыс. дошкольных и 9,8 тыс. школьных мест», — уточнил заместитель мэра Ефимов.

Более того, восемь из тринадцати соглашений касаются строительства объектов в ТиНАО. Застройщики ведут параллельное возведение детских садов и школ вместе с жилыми комплексами, гарантируя жителям доступ к необходимой социальной инфраструктуре.

Как заявил министр Правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, для удовлетворения потребности горожан в местах в образовательных учреждениях инвесторы возводят школы и детские сады значительной вместимости.

«Так, заключен договор с городом на возведение учреждения на 2,5 тысячи школьных и 500 дошкольных мест в районе Москворечье-Сабурово. Во Внукове появится образовательный комплекс с дошкольным отделением на 350 мест и школьным блоком на 1275 мест», — пояснил он.