В столичном Отрадном проведут капремонт трех многоквартирных домов

В столичном районе Отрадное согласованы проекты капитального ремонта трех многоквартирных домов, сообщил председатель Комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Работы пройдут по адресам: ул. Римского-Корсакова, д. 14 и д. 16, ул. Хачатуряна, д. 16.

«Проектная документация предусматривает проведение комплекса внутренних и наружных работ в трех жилых зданиях 1983–1989 годов постройки. Специалисты приведут в порядок фасады, заменят кровельные покрытия и внутридомовые инженерные сети, отремонтируют помещения после прокладки коммуникаций», — прокомментировал Щербаков.

В доме 16 на улице Римского-Корсакова заменят кровельное покрытие и металлические ограждения крыши, установят новые зонты над вентиляционными шахтами и воронки внутреннего водостока. Кроме того, в здании поменяют систему мусоропровода.

На Римского-Корсакова, дом 14, обновят защитный слой бетона в техническом подполье и на кровле, приведут в порядок кирпичную кладку вентиляционных шахт и парапета. Также специалисты отремонтируют ступени спуска в техподполье, заменят дверные блоки входа в техподполье и систему мусоропровода.

В доме по адресу: улица Хачатуряна, 16, восстановят защитный слой бетонных плит перекрытий, стен, козырьков и лоджий, заделают стыки и отремонтируют ступени лестничных маршей, приведут в порядок кирпичную кладку фасада, обновят отмостку и смонтируют металлические ограждения кровли и спуска в подвал. Дверные блоки входа в техподполье и в подъезд поменяют на новые.