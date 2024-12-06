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В столичном Кунцеве помешали нелегально сделать пристройку к двухэтажному гаражу

На западе Москвы не допустили проведения работ по возведению самовольной пристройки к нежилой недвижимости — гаражному комплексу. О том, какие были ликвидированы нарушения, рассказал начальник Госинспекции по недвижимости столицы Иван Бобров.

На улице Партизанской, вл. 34, в Западном административном округе размещен двухэтажный гаражный комплекс. Инспекторы выяснили, что рядом с помещением, расположенном на первом этаже, возводят несогласованную пристройку. Ее площадь составляет 28 «квадратов», отметил Бобров.

«Собственник помещения приступил к реконструкции здания без оформления разрешительной документации», — сказал начальник Госинспекции по недвижимости.

Земля, расположенная по указанному адресу, не передавалась для строительства. Таким образом, работы были организованы нелегально.

Инспекторы Госинспекции по недвижимости пообщались с владельцем помещения. Ему объяснили, что конкретно было нарушено.

Владелец помещения согласился с мнением инспекторов и самостоятельно разобрал строящееся здание. Так удалось не допустить появления самостроя.