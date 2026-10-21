сегодня в 15:20

В Старой Купавне завершили капремонт крыши дома на улице Шевченко

Подрядная организация отремонтировала плоскую крышу и заменила плиты покрытия в доме № 2 на улице Шевченко в Старой Купавне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капремонт крыши дома № 2 на улице Шевченко в Старой Купавне завершили в установленные сроки с соблюдением строительных норм и требований безопасности. Работы выполнили по региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, реализуемой в соответствии с нацпроектом «Жилье и городская среда».

Подрядчик полностью заменил изношенные плиты покрытия, восстановил кровельный ковер и обеспечил герметичность узлов примыкания. Для предотвращения скопления осадков восстановили уклоны и отремонтировали водосточные воронки.

Современные материалы и технологии позволили обеспечить высокое качество работ. Обновленная кровля защитит жителей от протечек и атмосферных осадков, а также снизит теплопотери в доме.

В приемке участвовали специалисты управления технического надзора капитального ремонта, представители фонда капитального ремонта и управляющей компании.

В 2026 году Богородский округ входит в пятерку лидеров Подмосковья по темпам выполнения капремонта многоквартирных домов. Обновление жилищного фонда продолжается в плановом режиме под контролем администрации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.