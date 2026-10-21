Игорь Брынцалов в Балашихе передал семьям шести погибших бойцов ордена Мужества

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в преддверии Дня подразделений специального назначения Вооруженных сил РФ встретился в Балашихе с родными погибших участников спецоперации и вручил им посмертные награды военнослужащих, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Встреча прошла в ГДО «Реутово» дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. В ней участвовали временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Лукичев, командир дивизии Дмитрий Кузнецов, Герой России, председатель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, ветераны и военнослужащие.

Игорь Брынцалов передал ордена Мужества семьям Кирилла Добаринова, Дмитрия Агафонова, Дмитрия Говорова, Евгения Коншина, Альберта Волкова и Евгения Рудницкого. Военнослужащие посмертно удостоены наград за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.

Председатель Мособлдумы отметил, что воины соединения с первых дней выполняют задачи спецоперации, и выразил признательность семьям погибших.

«Ваши сыновья, мужья, отцы и братья выросли смелыми и честными людьми, верными своему слову. Такими их воспитала семья. Низкий вам поклон. Героям Отечества — вечная слава! Светлая им память», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Сергей Лукичев сообщил, что работа по сохранению памяти о погибших земляках продолжится. Он также поблагодарил вернувшихся участников спецоперации, предприятия, волонтерские объединения и ассоциацию ветеранов СВО за помощь семьям военнослужащих.

Участники встречи возложили цветы к мемориалу «Воинам-дзержинцам трех поколений» и почтили память бойцов, погибших при исполнении воинского долга.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.