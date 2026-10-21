Зарецкий назвал встречу в Петербурге знаком личного расположения Путина

Директор Центра развития профессиональных компетенций «Карьера» департамента образовательной деятельности Президентской академии в Северной столице Андрей Зарецкий считает, что выбор Петербурга для переговоров Владимира Путина со Стивом Уиткоффом символизирует доверие и открытость к сотрудничеству, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Президент России и спецпредставитель США начали встречу 21 октября незадолго до полудня. Главной целью визита Уиткоффа стала передача документов с договоренностями, которых представители США достигли на переговорах с украинской стороной в Осло.

Зарецкий отметил личное значение города для Путина: это его малая родина. По оценке эксперта, выбор места подчеркивает намерение России налаживать взаимовыгодные связи с другими странами.

Зарецкий призвал осторожно оценивать теплое приветствие Уиткоффа и Кирилла Дмитриева в Пулково.

«Нужно держать руку на пульсе. Дипломатия — очень тонкая материя. Каждое движение, взгляд, слово имеют значение и зачастую очень важное, чтобы сложился общий пазл», — отметил эксперт.

На встрече в Константиновском дворце Путин сообщил, что Россия готовит к отправке в США несколько танкеров с дизельным топливом. Они уйдут через два-три дня, первый повезет 40 тысяч тонн.

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