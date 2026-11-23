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В Старой Купавне завершили капремонт крыши дома на улице Чкалова

Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 8 на улице Чкалова завершился в Старой Купавне. Рабочие обновили покрытие и дополнительно утеплили чердак, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кровлю дома № 8 на улице Чкалова в Старой Купавне отремонтировали по региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области. Работы прошли при участии фонда капитального ремонта.

Новое покрытие защищает дом от осадков и протечек. Дополнительное утепление чердачного пространства помогает сократить потери тепла через крышу и поддерживать стабильный микроклимат в квартирах.

По оценке специалистов, при надлежащем уходе обновленная кровля прослужит не менее 15 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.