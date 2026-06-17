В Старой Купавне выполнили 60% капремонта детсада центра №25

сегодня в 14:24

Капитальный ремонт дошкольного отделения центра образования №25 продолжается в Старой Купавне Богородского округа. Строительная готовность здания на улице Чапаева превысила 60%, работы планируют завершить в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Общая площадь здания составляет 1859,4 кв. м.

Сейчас на объекте выполняют демонтажные, общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации.

В ходе капремонта специалисты заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят вентиляционные короба, новые двери и осветительные приборы. Запланированы покраска стен, устройство полов, модернизация пищеблока, обновление систем водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. После завершения строительных работ детский сад оснастят новой мебелью и оборудованием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.