В Старой Купавне обновляют центр культуры «Акрихин»

Центр культуры расположен на улице Большая Московская, 116. Здание 1981 года постройки общей площадью более 6,3 тыс. квадратных метров комплексно обновят в рамках капитального ремонта.

В ходе работ отремонтируют фасад и входную группу, приведут в порядок кровлю и выполнят внутреннюю отделку помещений. Также заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. После завершения строительных работ в учреждение завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Капремонт проводится по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет средств регионального бюджета. Завершить работы планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.